Kaman’da ‘Huzur’ Operasyonu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda kontrol edilen 101 kişiden 23'üne idari işlem yapıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda kontrol edilen 101 kişiden 23'üne idari işlem yapıldı.

İlçe genelin 5'i sabit olmak üzere 40 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Adnan Erişek'in de katıldığı uygulamada 101 kişi sorgulandı. Asayiş ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şahıs 23 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek uygulama bölgelerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.