20013 yılında Karabük Üniversitesi kampüsünde temeli atılan son teknolojik ekipmanlarla donatılan Kamil Güleç kütüphanesi 3 Nisan'da hizmete giriyor.

20013 yılında Karabük Üniversitesi kampüsünde temeli atılan son teknolojik ekipmanlarla donatılan Kamil Güleç kütüphanesi 3 Nisan'da hizmete giriyor.

KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Çağ Çelik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Kamil Güleç tarafından Karabük Üniversitesi kampüs alanı içersinde yapımı tamamlanan 4 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 500 öğrencinin araştırma yapabileceği Kamil Güleç kütüphanesi 3 Nisan tarihinde hizmete girecek.

İçersinde ayrıca bin metrekarelik sergi salonunda bulunduğu kütüphanenin dış cephesi ise rafa dizilmiş kitaplar şeklinde tasarlandı. Bir örneği Amerika'nın Kansas şehrinde olan Kamil Güleç kütüphanesi aynı zamanda internet ortamı ile online araştırmanın yanı sıra resim ve kitap sergileri gibi çeşitli eğitici ve eğlenceli sosyal aktivitelere de ev sahipliği yapacak.