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Kamil Saraçoğlu: "Kütahyaspor’a Sahip Çıkmak Sadece Belediyenin Görevi Değil"

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Kamil Saraçoğlu: "Kütahyaspor’a Sahip Çıkmak Sadece Belediyenin Görevi Değil"
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor'a sadece belediyenin değil, şehirde yaşayan 7'den 70'e herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor'a sadece belediyenin değil, şehirde yaşayan 7'den 70'e herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Bu yıl BAL Ligi'nde mücadele edecek olan Kütahyaspor'un yeni sezon açılışında konuşan Başkan Saraçoğlu, "Biz göreve gelmeden önce Spora ve Sporcuya destek olacağımızın sözünü vermiştik ve göreve geldiğimiz günden itibaren desteğimiz aralıksız devam ediyor.Bu takım şampiyon olduğunda yanında biz vardık. Geçen sene talihsiz bir şekilde profesyonel ligden düştük yanında yine biz varız. Yani başarı varken takımın yanında başarısızlıkta takımı terk eden bir anlayışın içinde hiçbir zaman olmadık. Biz gönülden destek veriyoruz" dedi.

Başarının gelmesi için tüm Şehrin takıma destek olması gerektiğini belirten Başkan Saraçoğlu, "Takıma sahip çıkmak sadece belediyenin görevi değil. Tüm Kütahyalıların 7'den 70'e herkesin sahip çıkması gerekiyor. Yani esnafı, memuru, işçisi, sanayicisi, İş adamı herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde Şehrimizin takımı olan Kütahyaspor'umuzu bu sene ait olduğu profesyonel lige çıkaracağız. Özellikle geçen sene profesyonel ligde olmamız neticesinde akademik ligde gençlerimiz tecrübe kazandılar. Birçok büyük takımla maç yapıp tecrübe edindiler. Şuanda o büyük takımların çoğu gençlerimizi transfer etmek istiyor. Burada alt yapımızın da güçlendiği gelecek için A takımda oynayabilecek gençlerin yükseleceği ortaya çıkıyor. Bu gençleri profesyonel yapıp üst liglerde oynatabilirsek o zaman başarılıyız demektir. Ben tüm sporcu gençlerimize A takımımıza 2017-2018 sezonunun hayırlı olmasını, başarılı olmasını ve şampiyonluk getirmesini diliyorum" ifarelerini kullandı. (EFE)

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