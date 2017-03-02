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Kampta Kalan Suriyelilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı

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Kampta Kalan Suriyelilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı
Şanlıurfa Yenişehir Gençlik Merkezindeki gençler Suruç AFAD Çadır Kenti ziyaret ederek okula giden öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Şanlıurfa Yenişehir Gençlik Merkezindeki gençler Suruç AFAD Çadır Kenti ziyaret ederek okula giden öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yenişehir Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri Suruç AFAD Çadır Kentini ziyaret ederek okula giden Suriyeli öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Suriyelilere ensar olmaya devam ettiklerini belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, gençlerle Suriyeli öğrencileri Sosyal Uyum Projesi kapsamında bir araya getirdiklerini söyledi. Suriyeli kardeşlerinin acılarını en aza indirmek için farklı projelere imza atacaklarını aktaran İl Müdürü Keşküş," Müdürlüğümüzün yaptığı farklı etkinliklerle Suriyeli kardeşlerimizin acılarını unutturmaya ve onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Özellikle Sosyal Uyum Projesi kapsamında muhacir kardeşlerimize bir çok imkan sağlıyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz gençlik merkezlerimizde ve diğer Spor tesislerimizde sportif, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerimize katılabiliyorlar. Biz onlara kendi ülkelerindeki rahatlığı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Şanlıurfa Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Hamit Derman ise öğrencileriyle Suriyeli muhacirleri ziyaret ederek onlara hediye getirdiklerini söyledi. Gençlerin Suriyeli öğrencilerle kaynaşmalarını istediklerini aktaran Derman, "Bugün Sosyal Uyum Projesiyle ilimizde misafir edilen Suriyeli kardeşlerimizi ziyaret edip gençlerimizin muhacir kardeşlerimizle tanışmaları ve ülkemizin onlara gösterdiği şefkat elini yerinde görmelerini istedik. Ayrıca hediye babında onlara kırtasiye malzemesi dağıttık. Böylece çalışanlarımız ve gönüllülerimiz almış oldukları kırtasiye malzemelerini Suriyeli çocuklara vererek onları sevindirdi. Ziyaretimiz sırasında sıcak ilgilerinden dolayı Suruç AFAD kampı yönetimine, çalışanlarına ve özellikle bize mihmandarlık yapıp kampı gezdiren Hasan Arca'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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