Kampüs Yolunda Asfalt Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi üzerindeki yolda asfalt...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi üzerindeki yolda asfalt çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesine giden yolda başlatılan prestij caddesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce istinat duvarlarının yapımı ile dolgusu, kaldırım, bordür ve bisiklet yolu çalışmaları, yağmur suyu hattı ve özel bir firmanın yaptığı altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından; Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmalarını başlattı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir de, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Daire Başkanı Fevzi Demir, incelemelerin ardından hem yolda yapılan çalışmaların geçmişi hakkında hem de asfalt çalışması hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Demir, "Bildiğiniz gibi bu yol Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ana yerleşkesine giden yol. Aynı zamanda Yuntdağı'na giden 30 mahallenin bağlantı yolu. Burada, 1 senedir çalışmalar devam ediyor. İlave köprünün yapımı, yol genişletmesi, istinat duvarları ve dolguları yapıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız da kaldırım, bordür ve bisiklet yolu çalışmalarını tamamladı. MASKİ tarafından yağmur suyu hattı yapıldı ve Aksagaz'ın çalışmaları oldu. Bu yüzden süreç biraz uzadı. Tabi bizim amacımız, her işte kalıcı hizmet üretmek. Burada daha önceki çalışmalarımızda da bahsetmiştik, üniversiteye ve Manisa'ya yakışır bir prestij yolu yapıyoruz. Yolun sonunda bin 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları var, onların yaya olarak yürüyebilecekleri bir prestij yolu bu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatı da bu yönde. Bir daha bu yolda 10 sene arkamıza bakmadan devam edeceğiz. Sıcak asfalt dökümüne başladık. İnşallah yarın akşama kadar bu şeridimizi hizmete açmış olacağız. Daha sonra diğer tarafa geçeceğiz. Orda da çalışmaları tamamlayıp 15 gün içerisinde yolu bitireceğiz. Üniversiteye ve vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.