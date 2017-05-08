Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Medyada Yer Alan Haber Yalan Ve Maksatlıdır”

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan halk oylamasında aldığı kararlarla ilgili hiçbir...

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan halk oylamasında aldığı kararlarla ilgili hiçbir CHP'liyle görüşmediğini, bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde şahsını doğrudan hedef alan "yalan ve maksatlı" bir haberin yayımlandığını belirtti. Malkoç, KDK'nın 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili başvurulara, "incelenemezlik" kararı verdiğini hatırlattı.

"Gerçek dışı haberi düzeltmelerini ve yayından kaldırmalarını talep ediyoruz"

Bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin "yalan ve maksatlı" olduğunu kaydeden Malkoç, "Bu çerçevede YSK'nın 16 Nisan referandumu hakkında verdiği kararları ile ilgili hiçbir CHP'liyle görüşmem olmadığı gibi, herhangi bir CHP'liye de böyle mantıksız ve hukuk dışı bir yol göstermem söz konusu değildir. Sonuç olarak bahsi geçen haberin gerçekle en ufak bir ilişkisi yoktur. Söz konusu haber şahsıma yönelik ve kasıtlıdır. İlgili haber sitelerinden bu gerçek dışı haberi düzeltmelerini ve yayından kaldırmalarını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.