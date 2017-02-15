Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Özellikle Son Gelişen Olaylar Göçmenler Açısından Tedirgin Edicidir"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Özellikle son gelişen olaylar hak ve hürriyetler, insan hakları, göçmenler açısından tedirgin edicidir"...

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Özellikle son gelişen olaylar hak ve hürriyetler, insan hakları, göçmenler açısından tedirgin edicidir" dedi.

Malkoç, Alman Büyükelçisi Martin Erdmann'i makamında ağırladı. Büyükelçi Erdmann, Kamu Başdenetçisi Malkoç'a ziyarette bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kamu Başdenetçiliği ile Almanya Büyükelçiliğinin komşu olduğunun altını çizen Erdmann, "Komşuyu bugün ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Demokrasilerde ve hukuk devletlerinde kamu denetçiliği çok önemli bir yere ve göreve sahiptir. Süreçler içerisinde yürüyen davalarda yer alarak o davaların daha çabuk, hızlı, kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilir. Aralık ayında atanmıştı göreve, çalışmalarında görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Malkoç, Türk-Alman dostluğunun altını çizerek, "Ombudsmanlık önemli bir kurumdur. Verdiği tavsiye kararları ile yol göstermekte, idarenin ufkunu açmaktadır. Diğer konularda ise insan hakları, hakkaniyet, adalettir. Bu konularda da biz idari denetimi yapmaktayız. Görev alanımıza giren diğer bir konuda mülteciler ve göç konusudur. Bunlarla ilgili olan haklardır. Bu konularda da titiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk-Alman dostluğu tarihi tecrübelere dayanan bir dostluktur. Özellikle son gelişen olaylar hak ve hürriyetler, insan hakları ve göçmenler açısından tedirgin edicidir. Avrupa'da seçimler münasebetiyle popülizmin yaygınlaşması, yabancı karşıtlığının artması, siyasette aşırı akımların güç bulması ve İslam karşıtlığının güçlenmesi bunlar önemli konular ve bizim denetim alanımıza giren konular. Bu konularda da kendisi ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız" şeklinde konuştu.