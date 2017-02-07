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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, diğer denetçilerle birlikte kan bağışında bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, diğer denetçilerle birlikte kan bağışında bulundu. Malkoç, "İnşallah sahalarda, topraklarda, alanlarda ve savaşlarda kan akmaz, bu kanlar Kızılay gibi kuruluşların kan bankalarında toplanır, dünyaya huzur ve barış gelir. Biz kurum olarak Türkiye'de yapılan her güzel faaliyeti destekliyoruz, sıkıntılı zor zamanlarda vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve diğer denetçiler kan bağışında bulundu. Tüm halkı kan bağışı yaparak Kızılay'a destek olmaya davet eden Malkoç, "Bildiğiniz gibi Kızılay bizim milli kuruluşumuz, birçok konuda hem Türkiye'de hem de dünyada öncülük yapıyor. Bugün Kızılay'a destek olmak için, kan ihtiyacı olanlara destek olmak için KDK olarak arkadaşlarla kan vereceğiz. Bütün Türk halkını Kızılay'a destek olmaya ve kan vermeye davet ediyoruz. Çünkü Kızılay gibi kuruluşlarımız güçlü oldukça biz daha rahat uyuruz, daha emin oluruz. Hem Türkiye'ye hem de dünyadaki hizmetler ciddi manada gerçekleşmiş olur. Ben kurumumuzda kan verecek olan arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah sahalarda, topraklarda, alanlarda ve savaşlarda kan akmaz, bu kanlar Kızılay gibi kuruluşların kan bankalarında toplanır, dünyaya huzur ve barış gelir. Biz kurum olarak Türkiye'de yapılan her güzel faaliyeti destekliyoruz, sıkıntılı zor zamanlarda vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Daha öncesinde hiç kan vermediğini belirten Malkoç, "Daha önce kan alalım veya kan verir misin diyen olmadığı için ben ilk defa kan veriyorum. Tahmin ettiğimden çok daha kolay, çok basit, herkesi kan vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı

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