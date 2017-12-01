Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “Ombudsman Halkla Buluşuyor” Programı Eskişehir’de Gerçekleştirilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), "Ombudsman Halkla Buluşuyor" Programları kapsamında Antalya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Trabzon, Konya ve Van'dan sonra 6-7...

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), "Ombudsman Halkla Buluşuyor" Programları kapsamında Antalya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Trabzon, Konya ve Van'dan sonra 6-7 Aralık 2017 tarihlerinde birtakım temaslarda bulunmak ve vatandaşın idareyle yaşadığı sorunları yerinde dinlemek için Eskişehir'de olacak.

Bir otelde yapılacak toplantıya; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük ve Yahya Akman'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen, STK temsilcileri, muhtarlar ve idari amirler katılacak.

"İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır" inancı ile "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ilkesini kendine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen başvurular insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içerisinde titizlikle incelenmekte birey ve idare arasındaki uyuşmazlıklar öncelikle dostane çözüm ve uzlaşı ile çözüme kavuşturmaya, iyi yönetim ilkeleri yerleşmesini sağlamaya ve idarenin denetimiyle birlikte şeffaflığı artırmaya çalışmaktadır. Düzenlenen bu toplantılarda serbest kürsü kurularak, katılımcılar bu kürsüde istediği gibi şikâyetini ve taleplerini dile getirebilmektedir.

KDK, Hakkaniyet Denetimi Yapan Tek Kurumdur

Denetçiliği Kurumu, dostane çözüm yöntemi ve verdiği tavsiye kararları ile demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve vatandaşta hak arama kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ombudsmanlık Kurumuna yapılan şikayet başvuruları yalnız hukuka uygunluk yönünden değil ayrıca hakkaniyete uygunluk yönünden de incelenmeye tabi tutulmakta ve bu açıdan bakıldığında KDK Türkiye'de hakkaniyet denetimi yapan tek kurumdur.

Eskişehir'den KDK'ya 339 Başvuru

Eskişehir'den Kamu Denetçiliği Kurumuna 2017 yılı içerisinde 143, kurulduğundan itibaren ise toplamda 339 başvuru geldi. Eskişehir, en çok eğitim-öğretim, gençlik ve spor ile kamu personel rejimi konusunda şikâyet başvurusunda bulundu. Kamu kurumlarıyla ilgili sorun yaşayan vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumuna internet sitesi üzerinden e-başvuru ya da kuruma bizzat gelerek ücretsiz başvuru yapabilmektedir.