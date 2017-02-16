Kamu Görevlileri Projeyi Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığının işbirliği ile Türkiye'de 8 ili kapsayan ve içlerinde Ordu Esnaf ve Sanatkarlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığının işbirliği ile Türkiye'de 8 ili kapsayan ve içlerinde Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin de bulunduğu "Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi(ADAPTESK)" faaliyetlerinin değerlendirildiği 2 günlük eğitim sona erdi.

Ordu Grand Tesk Otel toplantı salonunda öğretim görevlisi Necla Haliloğlu tarafından verilen eğitime, esnaf, sanatkarlar ve KOBİ'lerin sorunlarını yakinen bilen Ordu Büyükşehir Belediyesi birim şefleri ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Değerlendirmede, Avrupa Birliği'nin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA'nın 4. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-OP) kapsamında, iş veren ve çalışanlara mesleki beceriler kazandırmayı, esnaf ve sanatkarların uyum yeteneğini artırmayı hedefleyen proje çerçevesinde toplam Ordu'da eğitim verilen bin 952 esnafın iletişim becerilerinden problem çözmeye, liderlik özelliklerinden iyi yönetim becerilerine, istihdam edebilirlik becerilerinden esnaf ve sanatkarların ekonomideki yerlerine kadar birçok konular değerlendirilerek görüşler ve önerilerde bulunuldu.

Eğitim sonunda görüş ve önerilerin rapor halinde bakanlık ve AB Proje Koordinasyon Merkezine bildirilmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı.