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Kamu-sen İle Akmis Grup Arasında Çalışma Sözleşmesi İmzalandı

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Kamu-sen İle Akmis Grup Arasında Çalışma Sözleşmesi İmzalandı
Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Karaalp, Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ile kurumsal çalışma sözleşmesi imzaladı.

Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Karaalp, Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ile kurumsal çalışma sözleşmesi imzaladı.

Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Karaalp kurumsal çalışma sözleşmesi imzaladı. Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Binası'nda gerçekleşen imza törenine Kamu-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Karaalp katıldı. Gerçekleşen görüşmede Kamu-Sen'e bağlı sendika üyelerinin Akmis Grup'a bağlı tüm işletme ve kuruluşlardan ayrıcalıklı hizmet alması konusunda anlaşma yapıldı.

Anlaşmaya göre Akmis Seyahat, Lobby House Restaurant, Afon Güzellik Merkezi, Heykel Turizm gibi firmalardan hizmet alan sendika üyeleri indirim ve ayrıcalıklardan faydalanacak. Üyeler Akmis Grup'a bağlı tüm kuruluşlardan yüzde 20 indirim ile hizmet almış olacak. Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Kamu-Sen üyeleri için önemli çalışmalar yaptıklarını, Akmis Grup ile yapılan anlaşmanın da en büyük anlaşmalardan biri olduğunu vurgulayarak Akmis Grup ailesine teşekkür etti. Ümit Karaalp ise Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı gibi birçok kamu kuruluşu, STK ve özel işletmeler ile bu anlaşmaları gerçekleştirdiklerini, ilk kez bir sendika ile protokol imzaladıklarını, hizmet ağını genişlettikleri için de Akmis Grup ailesi olarak mutlu olduklarını söyledi.

Kamu-sen İle Akmis Grup Arasında Çalışma Sözleşmesi İmzalandı

Kamu-sen İle Akmis Grup Arasında Çalışma Sözleşmesi İmzalandı

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