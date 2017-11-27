Kamyon İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altan K. (35) idaresindeki 66 DU 615 plakalı otomobil ile Ahmet B. (58) idaresindeki 42 RA 303 plakalı kamyon Karabulak Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Altan K. ile araçta bulunan Yasin K. (26) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.