Kamyon Şarampole Uçtu : 1 Yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde virajı alamayan kamyon şarampole uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde virajı alamayan kamyon şarampole uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 20 F 1916 plakalı iş kamyonu, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi yakınlarında virajı alamayınca trafik levhasını yıkarak 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı M.Ç.'yi kamyondan çıkarttı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.