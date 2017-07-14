Kamyon Trafikteki Araçların Arasına Daldı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da kamyon, iki otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da kamyon, iki otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi Abide Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, önünde seyreden iki otomobile çarptıktan sonra kaçtı. Kazada yoldan çıkan otomobillerden biri üst geçidin demir ayağına çarparken, diğeri ise refüjdeki korkuluklara çarpıp durabildi. Kazada her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.