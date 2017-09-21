Kamyonet İki Motosiklete Çarptı: 2 Ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Darıveren Mahallesi'nden Gölhisar'a giden Hasan E. idaresindeki 15 HB 334 plakalı kamyonet, Çameli-Acıpayam istikametinden gelen ve arka arkaya seyreden iki ayrı motosikletle çarpıştı.

Kazada Darıveren Mahallesinden Hasan Naz (15) olay yerinde, Sefa Turgut(16) kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Acıpayam Endüstri Meslek Lisesinde okuyan Hasan Naz Elektrik Bölümü 11.sınıf, Sefa Turgut Mobilya Bölümü 11.sınıf olduğu öğrenildi.