Kamyonet İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Hatipirimi Mahallesi "nde, M. Emin İpçi'nin kullandığı (64) 48 P 6987 plakalı motosiklet İnönü Caddesi'nde hareket halindeyken kavşaktan çıkan K.Ç'nin kullandığı 48 P 5382 kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 ve polise haber verdi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan M. Emin İpçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü K.Ç polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.