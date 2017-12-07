  • BIST 105.304
  • Altın 156,675
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Kamyonet, Otomobilin Üstüne Devrildi

» »
Kamyonet, Otomobilin Üstüne Devrildi
Kayseri'de aniden fren yapan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne devrildi.

Kayseri'de aniden fren yapan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri OSB 14. cadde üzerinde meydana geldi. 38 DN 825 plakalı kamyonet, adı öğrenilemeyen sürücüsünün aniden frene basması sonucu kayarak kırmızı ışıkta bekleyen 38 JU 784 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı. Devrilen kamyonet, çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Darbe07 Aralık 2017 Perşembe 08:23
  • Kamyonet, Otomobilin Üstüne Devrildi07 Aralık 2017 Perşembe 08:23
  • Motosiklet Üzerinde Akıl Almaz Taşıma07 Aralık 2017 Perşembe 08:18
  • Aşırı Yüklü Kamyonetin Tehlikeli Seyri Kamerada07 Aralık 2017 Perşembe 08:13
  • Taksim’de Yankesiciler Polisin Dikkati Sayesinde Yakalandı07 Aralık 2017 Perşembe 08:13
  • İstanbul Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu07 Aralık 2017 Perşembe 08:08
  • Alev Topuna Dönen Otomobilden Son Anda Kurtuldu07 Aralık 2017 Perşembe 08:03
  • Adalet Bakanlığı Ve Yargıtay’da Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı07 Aralık 2017 Perşembe 07:58
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö’ye Yönelik Yürütülen Soruşturmalar Kapsamında, Örgüt Üyesi Olduğu Tespit Edilen 2’si Adalet Bakanlığı Personeli, 11’i Yargıtay Personeli Olmak Üzere 13 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Ver07 Aralık 2017 Perşembe 07:43
  • Başsavcı Yavuz’dan Kurum Müdürlerine Çağrı:07 Aralık 2017 Perşembe 07:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti