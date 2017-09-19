Kamyonet Yol Kenarındaki Tıra Çarptı: 3 Ölü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yol kenarında duran tıra arkadan çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yol kenarında duran tıra arkadan çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy yönünden Merzifon istikametine giden Sıtkı Aksüt (47) idaresindeki 65 ED 673 plakalı kamyonet, Sarıköy mevkisinde aynı yönde lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan 19 UM 925 plakalı tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonette sürücü ile Alaaddin Işık (55) ve Muharrem Kütükçü (67) olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan cenazeler hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.