Kamyonete Aldıkları Kadını Gasp Ettiler

Konya'da kamyonetlerine bindirdikleri kadını bıçak zoruyla gasp ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kamyonetlerine bindirdikleri kadını bıçak zoruyla gasp ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Ç. (26) yol kenarında yürüdüğü sırada 42 DRZ 27 plakalı kamyonette bulunan İbrahim K. ile Kerim A., araçtan inerek kadınla bir süre sohbet etti. Kadını kamyonetlerine davet eden şüpheliler bir süre sohbet ettikten sonra Fatma Ç'den çantasını istedi. Bu duruma direnen kadını bıçak zoruyla tehdit ettiği öne sürülen şahıslar, çantada bulunan bir miktar para ile ziynet eşyalarını aldıktan sonra kadını kamyonetten indirerek olay yerinden kaçtı.

Kadının ihbarı üzerine şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu kamyonete "dur" ihtarında bulundu. Polisten kaçan kamyonet kovalamaca sonucu merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Ayperi Sokak'ta durduruldu. Şüpheliler İbrahim K. ile Kerim A. gözaltına alınırken kamyonette yapılan aramada kadının bir miktar parası ile ziynet eşyaları bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.