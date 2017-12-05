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Kamyonetin Gizli Bölmesinden 18 Kilo Uyuşturucuyu Çıktı

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Kamyonetin Gizli Bölmesinden 18 Kilo Uyuşturucuyu Çıktı
Adana'da kamyonetin gizli bölmesine saklanmış 18 kilo 650 gram esrar, narkotik köpeği "Kanas" ile yapılan aramada ele geçirildi.

Adana'da kamyonetin gizli bölmesine saklanmış 18 kilo 650 gram esrar, narkotik köpeği "Kanas" ile yapılan aramada ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde bulunan Kozan Bulvarı'nda yol kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Polis ekipleri, hassas burunlu köpek "Kanas" ile detaylı arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine kamyonet, oto tamircisine götürüldü. Burada yapılan aramada koltukların altında yapılan gizli bölmelerde 18 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.K. (23), H.D. (46) ve M.A. (43) gözaltına alındı. Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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