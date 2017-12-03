Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45'inci kilometresinde yaşandı. Ali S.'nin kullandığı 63 FK 282 plakalı kamyonetle Mehmet Ali A.'nın kullandığı 68 DL 707 plakalı otomobil çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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