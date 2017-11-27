Kamyonetten 10 Çuval Gıda Maddesi Çalan Şahıs Tutuklandı

Isparta'da açık kasa kamyonetten 475 kilogram ağırlığındaki 10 çuval gıda maddesini çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Isparta'da açık kasa kamyonetten 475 kilogram ağırlığındaki 10 çuval gıda maddesini çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Doğan Mahallesi'nde park halindeki açık kasalı kamyonette bulunan 200 kilogram ağırlığındaki 4 çuval soğan, 200 kilogram ağırlığındaki 4 çuval patates, 50 kilogram nohut ve 25 kilogram börülce çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Ahmet U.'nun (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. Ahmet U., olayın ertesi günü çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise polis tarafından sahibine teslim edildi.