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Kamyonlar Kafa Kafaya Çarpıştı

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Kamyonlar Kafa Kafaya Çarpıştı
Bursa'nın İnegöl ile Yenişehir ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kamyon kafa kafaya çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ile Yenişehir ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kamyon kafa kafaya çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yenişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan 55 yaşındaki Mehmet Şahin yönetimindeki mobilya firmasına ait 16 F 8656 plakalı kamyon ile İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan 64 yaşındaki Harun Öztürk yönetimindeki 16 U 4373 plakalı kamyon İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile iki kamyonda savruldu. Kaza da iki kamyon sürücüsü de yaralandı. Kaza sonucunda kamyon içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Şahin kaza yerine çağrılan İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan Mehmet Şahin 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer sürücü ise Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonucunda karayolunun gidiş ve dönüş yolunda trafik durdu. Karayolu kamyonların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

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