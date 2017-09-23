Kamyonun Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.45 sırasında Kepez ilçesi, Ulus Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Kullandığı bisikletiyle yolundan karşıya geçmek isteyen Çetin Ergun(74), Ertan A. yönetimindeki 34 BU 9993 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı adama ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. 112 Sağlık ekipleri, Ergun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ertan A. ise gözaltına alındı.