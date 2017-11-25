Kamyonun Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Caddesi Demirköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki M.C.T.'nin idaresindeki 35 TUJ 27 plakalı kamyon, Konak yönünden Bornova istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Hakan Akkaya'ya çarptı. Çarpmanın etlisiyle yola savrulan Akkaya, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kazanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. Akkaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kamyon sürücüsü M.C.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.