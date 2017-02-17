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Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı

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Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir yaya, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir yaya, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 metre ileride yaya üst geçidi bulunan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Rüstem T. (69)'ye,

Mehmet Y. (55)'nin kullandığı 55 JS 053 plakalı kamyon çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı

Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı

Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı

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