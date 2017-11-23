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Kamyonun Ezdiği Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kamyonun Ezdiği Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonun ezdiği 3 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kamyonun ezdiği 3 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DA 437 plakalı kamyon, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Şam El İsa'yı ezdi. Küçük kız ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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