Kamyonun Ezdiği Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonun ezdiği 3 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kamyonun ezdiği 3 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DA 437 plakalı kamyon, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Şam El İsa'yı ezdi. Küçük kız ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.