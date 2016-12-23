  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Kan Bağışında Kendi Rekorlarını Kırdılar

» »
Kan Bağışında Kendi Rekorlarını Kırdılar
Türk Kızılayı'nın Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Temini Projesi" kapsamında...

Türk Kızılayı'nın Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Temini Projesi" kapsamında geçtiğimiz yıl düzenledikleri kampanya ile 399 ünite kan toplayan TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu yıl kendi rekorlarını kırarak 422 ünite kan topladı.

Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamının güvenli ve sürekli bağışçılardan karşılanması amacıyla yürütülen kampanyaya Adana'daki okulların desteği sürüyor.

Öğrencilerin kan bağışı konusunda eğitilmesini, bu yolla velilere de ulaşılmasını hedefleyen proje çerçevesinde her geçen gün yeni bir çalışmaya imza atan Türk Kızılayı Adana Şubesi, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi ile birlikte kan bağışı etkinliği düzenledi.

Okul müdürü Ahmet Özer Şahin koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe; Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Geçtiğimiz yıl başarılı bir bağış kampanyası ile 399 ünite kan toplayarak okullar arasında rekor kıran TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi, bu yıl da kendi rekorunu kırıp, 422 ünite kan bağışı topladı. Ailelerini okula davet ederek kan bağışında bulunmalarını sağlayan öğrenciler, kendi aralarında da büyük bir rekabet halinde bu çalışmayı yürüttü. Etkinlikte velilerin yanı sıra öğretmenler de kan bağışında bulundu.

Eğitimler kan bağışını artırıyor

TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Özer Şahin, öğrencilerin kan bağışı konusunu sahiplenip, büyük bir duyarlılıkla bunun önemini ailelerine aktararak, bağışta bulunmalarını sağlamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi. Şahin, "Aynı çalışmayı her yıl yaparak tüm öğrencilerimizi "gönüllü ve bilinçli kan bağışçısı" olarak mezun etmek bizim hedefimiz. Okul, akademik başarının yanında içinde yaşadığı toplumun, insanlığın tüm duyarlılıklarını öğrenciye aktarmalı, yaşama dönüşen bilgilerle öğrenciyi donatmalı diye düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk Kızılayı'nın tüm çalışmaları da okulumuz için önem taşımaktadır" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da etkinlikte yaptığı konuşmada kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan bağışları ile ilgili çalışmalarımız, hastaları ve yakınlarını mağdur etmeme adına, yüksek stokla çalışma üzerine kurgulanmıştır. Geçmişte yapılan eğitimlerimizin, bilinçlendirme çalışmalarımızın başarıya ulaştığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu hedefimizi gerçekleştirmede bizlere destek olan değerli eğitimcilerimize, öğrencilerini konu ile ilgili bilinçlendirmek adına gösterdikleri çabadan dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Özer Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kan Bağışında Kendi Rekorlarını Kırdılar

Kan Bağışında Kendi Rekorlarını Kırdılar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Öğrencilerden İzmir’deki Evliya Mezarlarına Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Halep’e Yardım23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Siirt’teki Yerel Gazeteler Denetlendi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Kütahya 2. Osb’nin Bütçesi 14 Milyon 922 Bin Tl23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Milletvekillerinden Karayolu Çalışmaları Bilgisi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Vali Tapsız’dan Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Meclis Üyelerinden Gevaş Belediyesine Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti