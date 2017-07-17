Kan Damlası Ve Gözyaşı Şeklinde Çeşme

15 Temmuz hain darbe girişimin yıldönümünde 13 kişinin şehit olduğu Üsküdar Çengelköy'de, belediye tarafından 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yaptırıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimin yıldönümünde 13 kişinin şehit olduğu Üsküdar Çengelköy'de, belediye tarafından 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yaptırıldı.

Üsküdar Belediyesi, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen kanlı darbe girişimini unutturmamak ve Çengelköy'de darbecilerin kurşunlarıyla şehit olan 13 kişinin anısını yaşatmak amacıyla Çengelköy Meydanı'na yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesini binlerce vatandaşın katılımıyla açtı.Açılışa Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile darbe gecesi şehit olanların yakınları gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Şehitler Çeşmesi, 35 ton yekpare mermerden kan damlası ve gözyaşı şeklinde yapıldı. Çeşmeden açılış günü gül şerbeti akarken, diğer günler su akacak.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çok güzel bir eser, çok anlamlı bir çeşmeyle Üsküdarlıların, İstanbulluların hatta coğrafyamızın huzurundayız. Değerli kardeşlerim bu çeşme bizim için çok anlamlı bir eser oldu. Yaşayan bir çeşme olacak. Bu çeşmeden aziz vatanımız için toprağa düşmüş şehitlerimiz için kıyamete kadar adeta Fatihalar akacak. Bu çeşmeden su içenler her fırsatta şehitlerimizi gazilerimizi yad edecekler. Dolayısıyla yaşayan bir anıt eser olsun istedik. Bu eserin Üsküdar'da Çengelköy'de olması da ayrı bir anlam taşıyor. Tam da burası bulunduğumuz bu alan ve devamı 15 Temmuz gecesi adeta can pazarına dönüştü. Bir savaş alanı oldu. 13 şehidimiz ve 106 gazimiz oldu bu alanda. Bu çeşmemizde buraya çok yakıştı. Çeşmemize bakıldığında bir göz yaşı damlası, bir yağmur damlası şeklindedir. Şehitlerimizin canını şehitlerimizin kanını ve şehitlerimizin hayatını sembolize eden özel bir tasarımla inşa ettik çeşmemizi. Bu çeşme şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlatacaktır. Bu akşam çeşmemizin musluğundan şehitlerimizin aziz hatırasına itaf olsun diye gül şerbeti ikram edeceğiz. Bundan sonra bütün mübarek gün ve gecelerde 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde gül şerbeti ve aziz şehitlerimizin ruhuna Fatihalar göndereceğiz" dedi.

FETÖ'nün ülke içine yerleşmiş bir ur gibi olduğunu söyleyen Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, "O gece Çengelköy'de bu direniş olmasaydı köprüdeki şehitlerimizin sayısı daha fazla olabilirdi. Bu ihanet çetesi bu kalkışmayla birlikte milletin içine fitne tohumları atmıştır. Çok tezat örnekleri de gördük. Bakanlığımızdan bir personelimiz Beştepe'de şehit oldu. Eşi de bizim çalışanımızdı. Eşiyle birlikte aynı kurumda çalışan bir başka bayanın kocası Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza suikast içinde bulunan bir ekibin timin üyesiydi. Bir başka tezat BOTAŞ'ta çalışan bayan personelimizin erkek kardeşi Gölbaşı'nda şehit olurken kocası yine Marmaris'te suikast timinin bir üyesiydi. Bunu nasıl izah edeceğiz. Adeta bir ur gibi vücudumuza yerleşmiş durumdalar. Artık ilaçla tedavi zamanı geçmiştir. Devletimiz zaten cerrahi müdahaleleri yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Çengelköy Karakol Amirine, Çengelköy Muhtarına, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesini yapan mimara ve çeşmenin çeşitli noktalarını hat sanatıyla süsleyen Hattan Hasan Çelebi'ye plaket taktim edildi.

Törende çeşmenin yapıldığı alanda şehit olan 13 vatandaşın anısına 13 müezzin tarafından anı anda salalar okundu. Daha sonra çeşmeye 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve darbe girişiminde şehit olanların olduğu videolar yansıtılarak vatandaşlara izletildi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptırdığı duayla 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nin açılışı yapıldı ve vatandaşlara gül şerbeti ikram edildi.