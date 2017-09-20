Kan Kanseri Hastalarının Umudu Kanka’dan Karsere Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı

Çocuklarda sık görülen kanser türleri ve benzeri hastalıklarla ilgili toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak, bilgilendirme ve bilinçlendirme...

Çocuklarda sık görülen kanser türleri ve benzeri hastalıklarla ilgili toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacıyla Kayseri'de kurulan Kansere Karşı Birlikte "KANKA" Derneği Kansere Karşı Birlikte mücadele çağrısı başlattı.

Kanka Dernek yöneticileri; Hematoloji ve Onkoloji Servisinde yatan çocuklar ve ailelerine tedavilerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda destek sağlamak amacıyla öncelikle Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a ziyaret gerçekleştirdiler.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Musa Karakükçü Derneğin faaliyetlerini anlatmak ve Kansere Karşı Birlikte mücadele çağrısını genişletmek amacıyla Önümüzdeki günlerde İl Protokolü ve STK ziyaretleri ile iş adamları ziyaretlerinin de planlandığı belirtildi.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2017 yılının yaz ayında kurulan Kansere Karşı Birlikte derneğinin Başkanlığını ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Musa Karakükçü yapıyor. Dernek yönetiminde ise ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Öğretim üyesi Ekrem Ünal, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Meda Kondolot, Kayseri Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başkanı Kudret Doğru'dan oluştuğu belirtildi.

Sembolünü de Nergis olarak itina ile seçen Kansere Karşı Birlikte derneği; Kanser tanısı almış çocuklar başta olmak üzere, kronik hastalığa sahip (talesemi, hemofili gibi) çocuklara ve yakınlarına ihtiyaç duydukları farklı alanlarda destek sağlamak, hastalığa karşı verdikleri savaşta zayıf oldukları her alanda ( sosyali ekonomik, vs ) desteklemeye çalışmayı hedefliyor.