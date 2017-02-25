  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Kanaat Önderleri Vali Abdullah Erin Başkanlığında Toplandı

» »
Kanaat Önderleri Vali Abdullah Erin Başkanlığında Toplandı
Kentin sorunlarının görüşülerek çözüm önerilerinin birlikte değerlendirildiği ikinci kanaat önderleri toplantısı Vali Abdullah Erin Başkanlığında...

Kentin sorunlarının görüşülerek çözüm önerilerinin birlikte değerlendirildiği ikinci kanaat önderleri toplantısı Vali Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Belediye Başkanvekili Sait Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Adıyaman il ve ilçeleri ile köylerdeki kanaat önderleri katıldı. Adıyaman'daki kanaat önderleriyle ikinci istişare toplantısı düzenleyen Vali Abdullah Erin, "Kanaat önderlerimizle bir araya geldiğimiz bu toplantılarda ilimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini beraber görüşerek değerlendiriyoruz. Bu maksatla gönül birlikteliğinin sağlandığı bir danışma ve istişare ortamı sağlanıyor. Zaten bu birlik ve beraberlik sayesinde Adıyaman bölgenin en huzurlu kentlerinden birisi olmuştur. Ülkemizin hassas süreçten geçtiği bu günlerde birliğimize ve beraberliğimize zarar vermeye çalışan mihraklara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bir önceki toplantımızdan bu yana sayın cumhurbaşkanımız ve sayın içişleri bakanımız ilimizi ziyaret ederek, memnun bir şekilde ayrıldılar. Bizlerde bu süre zarfında zaman ayırabildiğimiz ölçüde köylerimizi ziyaret ederek taleplerini dinledik, kendileriyle hasbihal ettik. Kırsal kesime yönelik bu ziyaretleri bundan sonra daha sık bir şekilde gerçekleştirerek, devletin şefkatini ve merhametini her tarafa yansıtacağız. Kanaat önderlerimizden de beklentimiz bulundukları bölgede birliği, beraberliği, hoşgörü ve sevgiyi her tarafa yaymalarıdır. Bugün ikincisini düzenlediğimiz bu toplantımızın milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki toplantı, kanaat önderleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve bir sonraki toplantı tarihinde karar kılınmasıyla birlikte sona erdi.

Kanaat Önderleri Vali Abdullah Erin Başkanlığında Toplandı

Kanaat Önderleri Vali Abdullah Erin Başkanlığında Toplandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahta İlçesinde İstikamet Üzere İmam Hatipliler Konulu Konferans Düzenlendi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:23
  • Mardin’de ‘Okullar Hayat Olsun’ Protokolü İmzalandı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:23
  • Akçaray’ın İlk Tramvay Aracı Raylara İndi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:18
  • Kaymakam Kaya Muhtarla Bir Araya Geldi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
  • Girne Ortaokulunda Başarı Ve Motivasyon Semineri Verildi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
  • Şehir Konferanslarında Ortadoğu Konuşuldu25 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
  • Başkan Aziz Kocaoğlu’ndan ’İzmir Köy’ Çıkışı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
  • Mustafa Denizli’den Ataç’a Ziyaret25 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • Ereğli’de Asansörler Denetim Altında25 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • Okullar Arası Kızlar Badminton Müsabakaları Sona Erdi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti