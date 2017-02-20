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Kanadı Kırılan Baykuşa, Platin Takıldı

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Kanadı Kırılan Baykuşa, Platin Takıldı
Kocaeli'de Doğal Yaşam Parkına yaralı halde getirilen ve tedavi altına alınan kanadı kırık baykuşa, başarılı bir ameliyatla platin takıldı.

Kocaeli'de Doğal Yaşam Parkına yaralı halde getirilen ve tedavi altına alınan kanadı kırık baykuşa, başarılı bir ameliyatla platin takıldı.

Kocaeli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen peçeli baykuş, kanadına platin takılarak sağlığına kavuşturuldu. Edinilen bilgiye göre belirlenemeyen bir kaza sonucu kanadı kırılan peçeli baykuş, duyarlı bir vatandaş tarafından Kocaeli Büyükşehir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Yaralı baykuşun ilk muayenesini yapan Veteriner Hekim Abdülkadir Köybaşı daha sonra hayvanı ameliyat etme kararı verdi.

Tedavi hakkında bilgi veren Doğal Yaşam Parkı sorumlusu Veteriner Hekim Abdülkadir Köybaşı, "Parka getirildiğinde baykuşun kanadı parçalanmış, açık kırıkla kaza yaşamış haldeydi. İlk olarak acil müdahalesini yaptık, sonra kanadının durumunu düzeltmek için bir operasyon geçirmesini uygun gördük. Veteriner hekim arkadaşlarımızla operasyon ile baykuşun kanadına platin yerleştirdik" dedi.

Baykuşun tedavi sonrasında iki haftadır rehabilite aşamasında olduğunu ifade eden Köybaşı, "Şu ana kadar baykuşumuzun durumu iyi, ameliyatın komplikasyonlarını atlattı. Kanadının kırığının iyileşmesinden sonra platinini çıkarıp kanadının toparlayıp toparlamadığına bakacağız, çünkü kaslarında da çok hasar vardı, kanadını da eskisi gibi kullanamama ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Onun için eğer uçmayı başarabilirse doğaya geri salacağız" şeklinde konuştu.

Kanadı Kırılan Baykuşa, Platin Takıldı

Kanadı Kırılan Baykuşa, Platin Takıldı

Kanadı Kırılan Baykuşa, Platin Takıldı

Kanadı Kırılan Baykuşa, Platin Takıldı

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