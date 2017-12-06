"Kanal İle Yeni Bir İstanbul Doğacak"

Kanal projesi ile yeni bir İstanbul'un hatta yeni bir kıtanın doğduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kanal güzergâhı...

Kanal projesi ile yeni bir İstanbul'un hatta yeni bir kıtanın doğduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kanal güzergâhı baştan beri öngördüğümüz ve yatırımcılar için tavsiye ettiğimiz hatta belirlendi" dedi.

Kanal İstanbul projesinin güzergâhının belli olması ile yatırımcılar açısından riskler azaldı. Yaklaşık 45km uzunluğundaki kanal Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinden geçecek. Kanal projesi ile yeni bir İstanbul'un hatta yeni bir kıtanın doğduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Kanal güzergâhı baştan beri öngördüğümüz ve yatırımcılar için tavsiye ettiğimiz hatta belirlendi. Daha önce rezerv alan olarak belirlenen bu koridor havaalanına artık liman fonksiyonunu da kazandıracak. Alan seçiminde kamulaştırma maliyetlerinin ve orman alanlarının en az etkilenebileceği bölgelerin seçildiğini görüyoruz" dedi.

"Gayrimenkule değer katacak"

Açıklanan kanal projesinin deniz seviyesine yakın bölgelerdeki gayrimenkul değerlerine olan etkisine dikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü, "Kanal rakımı yüksek yerlerde, özellikle şehrin kuzey bölümünde çevreden görülmeyecek. Bazı bölgelerdeki derinliğin yüzlerce metre olacağı düşünüldüğünde kanalın etkisinin daha çok Küçükçekmece gölü ve Sazlıbosna bölgesinde daha da etkili olacağını düşünüyoruz. Arsada ise Arnavutköy tercihleri yatırımcısını memnun edecek. Açıklanacak olan yeni çevre düzeni planı ile bu bölgelerde birçok alan imara açılacak" şeklinde konuştu.

"Yeni köprü ve tünellere hazır olalım"

Kanal projesi ile 10'a yakın köprü yapılacağını belirten Özelmacıklı "Artık köprü trafiğimiz sadece boğazı geçerken değil kanal üzerinde de söz konusu olacak. Avrasya gibi yeni tüneller de Küçükçekmece gibi yerlerde yapılarak yeni kıtadaki ulaşama çözüm oluşturacak. Oluşturulacak olan yeni yat limanları, yeni lojistik köyler, İstanbul için yeni yatırım fırsatları sunacak" dedi.

"Arnavutköy artık projelerle anılacak"

Arnavutköy bölgesinden birçok yatırımcılarının yerler aldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Sadece Arnavutköy'de 2017 yılının ilk 9 ayında 30 bin üzerinde işlem gerçekleşti. Bu işlemlerde ağırlıklı oran ise satışlar. Bölgede hala çok canlı bir piyasa var. Sattıkları fiyatlara yeni yer bulamayan satıcılar pişmanlık da yaşayabiliyor. Artık Arnavutköy arsa yerine inşaat ve projeleri ile anılacak" ifadelerini kullandı