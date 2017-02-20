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Kanarya’da Doğalgaz Patlaması: 1’i Ağır 7 Yaralı

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Kanarya’da Doğalgaz Patlaması: 1’i Ağır 7 Yaralı
Küçükçekmece Kanarya'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Kanarya'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede geniş çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan bir pastahanede doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı çevrede bulunan bir çok iş yeri, araba ve ev hasar gördü. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Patlamanın olduğu noktada çalışmalarına devam eden polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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