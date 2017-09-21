  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Kandemir: "İmalat Sanayindeki İşletmelere, 1 Milyon Lira Destek Verilecek"

» »
Kandemir: "İmalat Sanayindeki İşletmelere, 1 Milyon Lira Destek Verilecek"
Osmaniye KOSGEB İl Müdürü Nihat Kandemir, imalat sanayi sektöründeki işletmelere, 1 milyon lira destek verileceğini söyledi.

Osmaniye KOSGEB İl Müdürü Nihat Kandemir, imalat sanayi sektöründeki işletmelere, 1 milyon lira destek verileceğini söyledi.

Kandemir, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaretinde, KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) yeni proje çağrısı kapsamında, imalat sanayi sektöründeki işletmelere, 1 milyon lira destek verileceğini belirtti.

Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ'lerin payının arttırılmasına yönelik projelerin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade eden Kandemir, "KOSGEB'de yeni uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Girişimcilere yönelik büyük desteklerimiz oluyor. KOBİ'lere istihdamı arttırabilecek yatırımların artmasını istiyoruz. Bu anlamda imalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak kobilerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Yeni destekleme programımız için başvurular 11 Eylül'de başlayacak. Destekleme konusunda detaylı bilgileri kurumumuzdan alınabilir" dedi.

Osmaniye'de bu kadar çok girişimcilik desteklemelerinin olmasının birinci sebebinin işsizlik oranının fazla olmasından kaynaklandığını belirten Kandemir, "Bunda kentin göç alması ve genç nüfusun fazla olmasının da etkileri var. KOSGEB'in KOBİ'lere desteği daha çok imalata yönelik, istihdamın artmasında katkı sağlayacak, Türkiye'nin cari açığını kapatmaya yönelik işletmelere desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilis’in Mücbir Sebep Hali Uzatıldı21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Aydınlatmanın Tek Çatı Altında Toplandığı Istanbullight Fuarı Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 16:38
  • Kalifiye Ar-ge Personeli Uludağ Üniversitesi’nden Çıkacak21 Eylül 2017 Perşembe 15:58
  • İşsizliği Yenen İlçe "Kavak"21 Eylül 2017 Perşembe 15:38
  • Stopaj Vergisi Esnafın Belini Büküyor21 Eylül 2017 Perşembe 15:38
  • Tmo Fatsa’da Alım Merkezi Açıyor21 Eylül 2017 Perşembe 15:33
  • Yaşlı Kosterlerin Yenilenmesi Projesi Başlatılıyor21 Eylül 2017 Perşembe 15:28
  • Siirtli İmalatçılara Kosgeb Desteği21 Eylül 2017 Perşembe 15:13
  • Başkan Yılmaz: “Lojistik Köy Şehrimize Çok Şey Kazandıracak”21 Eylül 2017 Perşembe 15:08
  • Kayseri Savunma Sanayisinde Müjdeli Haberi Bekliyor21 Eylül 2017 Perşembe 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti