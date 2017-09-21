Kandemir: "İmalat Sanayindeki İşletmelere, 1 Milyon Lira Destek Verilecek"

Osmaniye KOSGEB İl Müdürü Nihat Kandemir, imalat sanayi sektöründeki işletmelere, 1 milyon lira destek verileceğini söyledi.

Osmaniye KOSGEB İl Müdürü Nihat Kandemir, imalat sanayi sektöründeki işletmelere, 1 milyon lira destek verileceğini söyledi.

Kandemir, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaretinde, KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) yeni proje çağrısı kapsamında, imalat sanayi sektöründeki işletmelere, 1 milyon lira destek verileceğini belirtti.

Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ'lerin payının arttırılmasına yönelik projelerin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade eden Kandemir, "KOSGEB'de yeni uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Girişimcilere yönelik büyük desteklerimiz oluyor. KOBİ'lere istihdamı arttırabilecek yatırımların artmasını istiyoruz. Bu anlamda imalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak kobilerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Yeni destekleme programımız için başvurular 11 Eylül'de başlayacak. Destekleme konusunda detaylı bilgileri kurumumuzdan alınabilir" dedi.

Osmaniye'de bu kadar çok girişimcilik desteklemelerinin olmasının birinci sebebinin işsizlik oranının fazla olmasından kaynaklandığını belirten Kandemir, "Bunda kentin göç alması ve genç nüfusun fazla olmasının da etkileri var. KOSGEB'in KOBİ'lere desteği daha çok imalata yönelik, istihdamın artmasında katkı sağlayacak, Türkiye'nin cari açığını kapatmaya yönelik işletmelere desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.