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Kandil Barajı Buz Tuttu

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Kandil Barajı Buz Tuttu
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye düşmesi, Ceyhan Nehri üzerindeki Türkiye'nin en büyük 23. hidroelektrik santraline...

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye düşmesi, Ceyhan Nehri üzerindeki Türkiye'nin en büyük 23. hidroelektrik santraline ait Kandil Barajı'nın yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.

Ekinözü ilçesi, son yılların en soğuk ve yağışlı kış mevsimlerinden birini geçiriyor. Kar kalınlığı özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde 2 metreye ulaşıyor. Soğuk havanın etkisini hissettirdiği bölgede gece sıcaklıkları -14 dereceye kadar düşerken, termometreler gündüzleri de çoğunlukla sıfırın altında seyrediyor. Bölgeyi uzun süredir etkisi altına alan soğuk hava, bu sabah saatlerinde Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Hidroelektrik Santrali'ne ait baraj gölünün yüzeyini buz tutturdu. Baraj yüzeyinin tamamen buz tutması, çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı.

Yaklaşık 400 milyon metreküp su hacimli baraj gölünün buz tuttuğunu gören balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sabah erken saatlerde balık tutmak için gelen balıkçılar, baraj gölü yüzeyinin buz tutması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar, öğle saatlerine doğru buzların erimesiyle ağlarını göle bırakabildi.

S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, bu yıl kış aylarının daha soğuk geçtiğini ve gölün buz tuttuğunu belirtti. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Alkaya, "Bölgemizde hava çok soğuk. Kış çok çetin geçiyor. Bu yıl kar çok yağdı. Son birkaç gündür de hava açtı. Geceleri don oluyor. Gece olduğu gibi gündüzleri de soğuk havayla mücadele ediyoruz. Sabah saatlerinde balık tutmak için geldiğimizde bu manzara ile karşılaştık. Çok şaşırdık. Buzların erimesini bekledik. Öğle saatlerinde ancak ağlarımızı atabildik" dedi.

Kandil Barajı Buz Tuttu

Kandil Barajı Buz Tuttu

Kandil Barajı Buz Tuttu

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