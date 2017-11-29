Kandilde Vatandaşlar Hazreti Mevlana’nın Türbesine Akın Etti

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretlerinin türbesine akın etti.

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretlerinin türbesine akın etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar önce camileri doldurdu, daha sonra Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Vatandaşlardan bazıları Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua ederken, bazıları ise türbe bahçesinde ellerini semaya açtı. Vatandaşlar, bu ayların İslamiyet için kardeşlik ayları olduğunu ifade ederek, "Bu günü yaşamak bayramların en güzeli. Çok sevinçliyiz. Ne mutlu Allah bizi bu günlere eriştirdi" şeklinde duygularını ifade etti.