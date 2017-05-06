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Kandilli’de Milli Heyecan Başladı...

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Kandilli’de Milli Heyecan Başladı...
Erzurum Aşkale Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Kamp Merkezi'nde Milli heyecan yaşanıyor.

Erzurum Aşkale Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Kamp Merkezi'nde Milli heyecan yaşanıyor.

Kandilli'de gerçekleşen Kayaklı Koşu ve Biathlon Milli takım seçmelerinde 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 ve 2006 doğumlu olan sporcu adayları birbiriyle kıyasıya yarıştılar.

3 grup şeklinde yarışan sporculardan her grup için 6 sporcu seçilmeye hak kazandı. Yapılan elemelerde her grup için 3 erkek 3 bayan sporcu olmak üzere toplamda 36 sporcu Milli Takım da mücadele edecek.

Yarışmalarda bizzat katılan ve yerinde izleyen Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Branş Sorumlusu İlhan Erzurum yaptığı açıklamada, Kayaklı Koşu ve Biathlon Milli Takımına seçmelerinin ülke çapında 15 İl ve 81 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, yarışlar oncesinde katılan tüm sporcu adaylarının başta sağlık ve performans kontrollerinin yanı sıra fizyolojik testlerden geçtiğini ve bugünde Aşkale'nin Kandilli mahallesindeki tesislerde Milli Takım seçmelerini yaptıklarını dile getirdi.

Tesisler hakkında da konuşan Erzurum, Türkiye'de tek olan dünyada sayılı tesisler arasında olan Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon merkezinin gerçekten her yönü ile 10 numara olduğunu belirtti. Alan olarak geniş, pistlerin elverişli olmasının yanı sıra çalışan personelin deneyimli ve başarılı olmasının da tesislere ekstra bir güzellik katığını söyleyen Erzurum, tesislerde emeği geçen Aşkale Spor ilçe müdürü Şuayb Gacır, Kandilli Tesis müdürü İbrahim Yıldırım ve çalışanlara teşekkür etti.

Kandilli’de Milli Heyecan Başladı...

Kandilli’de Milli Heyecan Başladı...

Kandilli’de Milli Heyecan Başladı...

Kandilli’de Milli Heyecan Başladı...

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