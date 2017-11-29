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Kandıra Cezaevi Müdürüne Suikast Girişiminde Yakalanan 6 Kişiden 5’i Tutuklandı

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Kandıra Cezaevi Müdürüne Suikast Girişiminde Yakalanan 6 Kişiden 5’i Tutuklandı
Kocaeli'de bulunan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast için evi önünde pusu kurup elleri tetikte beklerken polis ekiplerince düzenlenen film...

Kocaeli'de bulunan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast için evi önünde pusu kurup elleri tetikte beklerken polis ekiplerince düzenlenen film gibi operasyonla yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre suç örgütü liderlerinin talimatıyla Kandıra F Tipi Cezaevi Müdürlerinden birine saldırı planlandığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısları takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Uzun süren teknik takibin ardından harekete gelen KOM ekipleri, cezaevi müdürünün evi önünde suikast için pusu kuran S.Y., S.Ü., A.K., E.B., S.C. ve O.K. adlı 6 kişiyi elleri tetikte beklerken son anda yakalayarak olası bir suikasti önlediler.

Kocaeli Emniyeti KOM ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalanan 6 kişiden 5'i sevk edildikleri Kocaeli Adliyesindeki sorgularında suçlarını itiraf ederek tutuklandılar. Yoğun polis korumasında adliyeden çıkarılan 5 kişi, polis kortejinde cezaevine gönderildi. Diğer bir şahsın ise adliyede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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