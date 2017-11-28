Kandıra Cezaevi Müdürüne Suikast Son Anda Engellendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast için evi önünde pusu kuran 6 kişi, polis ekiplerince son anda...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast için evi önünde pusu kuran 6 kişi, polis ekiplerince son anda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre suç örgütü liderlerinin talimatıyla Kandıra F Tipi Cezaevi Müdürlerinden birine saldırı planlandığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısları takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Yaklaşık 1 hafta önce gerçekleşen olayda, cezaevi müdürünün evi önünde suikast için pusu kuran S.Y., S.Ü., A.K., E.B., S.C. ve O.K. adlı 6 kişi, KOM ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyeti KOM ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda son anda engellenen suikast girişimi sonrasında gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak için emniyete götürüldü. Saniye farkıyla müdürün hayatını kurtulduğu olay sonrasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan suikast girişimindeki 6 kişiyi yakalayan ekibin, 2 yıl önce göreve giderken aracı içinde şehit edilen Kandıra F Tipi Cezaevi'nin Müdürü İsmet Aktürk'ün cinayetini çözen ekip olduğu öğrenildi.