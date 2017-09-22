Kandıra’da Alabora Olan Tekneden Kurtarılanlar Kıyıya Getirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında sabaha karşı alabora olan tekneden kurtarılan göçmenlerin bir kısmı Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında sabaha karşı alabora olan tekneden kurtarılan göçmenlerin bir kısmı Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya çıkarıldı. Yaralı olan göçmenlerin bazıları ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kefken'in 64 mil açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesi, gece 05.03'te alabora olarak batmış, batan teknedekileri kurtarmak için Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerce kurtarılan göçmenlerin bir kısmı Sahil Güvenlik botlarıyla Kefken Limanı'na getirildi. Limana getirilen göçmenlerden yaralı olanlara limanda bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı göçmenlerden durumu ağır olanlar helikopter ambulanslarla Umuttepe Eğitim ve Araştırma ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralılar ve tekneden kurtarılanlar ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.