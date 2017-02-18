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Kandıra’da Hırsızlara Şafak Baskını

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Kandıra’da Hırsızlara Şafak Baskını
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis ekiplerince sabah erken saatlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis ekiplerince sabah erken saatlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kandıra Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, sabah saatlerinde Akçakayran ve Tekkeli mevkilerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Birden fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Hakan O., İlker A., Zekiye T., Ceylan O. ve Özgür Ü., adlı hırsızlık şüphelileri, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. İfadeleri alınan hırsızlık şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan Hakan O., İlker A. ve Zekiye T. tutuklanarak ceza evine gönderilirken Ceylan O. ve Özgür Ü. ise serbest bırakıldı.

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