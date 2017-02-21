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Kandıra’ya Alternatif Bağlantı Yolu

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Kandıra’ya Alternatif Bağlantı Yolu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit-Kandıra yolundan alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit-Kandıra yolundan alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturuyor.

Kocaeli büyükşehir Belediyesi ilçelere rahat ulaşım için yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. Kandıra'da yeni bir yol uygulaması başlatan Ulaşım Daire Başkanlığı ilçeye ulaşımda farklı bir güzergah oluşturuyor. İzmit-Kandıra yoluna bağlanan yeni alternatif yol, İzmit Caddesi üzerinden Kandıra'nın terminal bölgesine doğrudan ulaşım sağlayacak.

Sanayi ve Kandıra terminaline direkt bağlanan 30 bin 100 metrelik alternatif yol 10 metre genişliğinde yapılıyor. 1 şerit gidiş 1 şerit geliş şeklinde uygulanacak olan yol bölümünde bisiklet yolu da yer alacak. Yol, Kandıra'ya İzmit-Kandıra yolu üzerinden ikinci bağlantı olacak. Yeni yol sayesinde Kandıra merkeze ve köylerine ulaşım rahatlayacak. Çalışma kapsamında yol bölümüne 4 bin 650 metreküp beton dökülerek üzeri 4 bin 500 ton asfalt ile kaplanacak. Yolun gerekli görülen yerlerine bin 500 metreküp taş duvar yapılacak.

Kandıra’ya Alternatif Bağlantı Yolu

Kandıra’ya Alternatif Bağlantı Yolu

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