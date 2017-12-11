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Kangal Köpeği Yavru Kediye Annelik Yapıyor

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Kangal Köpeği Yavru Kediye Annelik Yapıyor
Erzincan'ın Tercan ilçesi Gevenlik köyünde bir kangal köpeği, kendi 2 yavrusu ile birlikte annesini kaybeden yavru kediyi de emzirerek, ona da annelik yapıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Gevenlik köyünde bir kangal köpeği, kendi 2 yavrusu ile birlikte annesini kaybeden yavru kediyi de emzirerek, ona da annelik yapıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Gevenlik köyünde 2 yavrusu bulunan bir kangal çoban köpeği, annesi ölen kediyi sahiplendi.

Köpeğin sahibi Ercan Orhan, yavruları ile birlikte yavru kediyi emziren köpeğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çoban köpeği, yavru kediyi kendi yavrularından ayırt etmiyor.

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