Kanser Acısı İntihara Sürükledi

Mide kanseri tedavisi gören bir kişi, "Kanser acısına dayanamıyorum" notu bırakarak intihar etti.

Mide kanseri tedavisi gören bir kişi, "Kanser acısına dayanamıyorum" notu bırakarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre Aşıkpaşa Mahallesi 52. Sokakta bulunan ikametinde kendini asarak intihar eden A.K.'nın yanında yakınları tarafından not bulunduğu öğrenildi. Bulunan notta, "Kanser acısına dayanamıyorum. Kimse ölümümden suçlu değil" yazdığı ileri sürüldü.

Evinde kendini asarak intihar eden A.K.'nın cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alınırken polis yaşanan intihar olayı ile ilgili inceleme başlattı.