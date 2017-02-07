  • BIST 87.358
  • Altın 146,098
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Kanser Acısı İntihara Sürükledi

» »
Kanser Acısı İntihara Sürükledi
Mide kanseri tedavisi gören bir kişi, "Kanser acısına dayanamıyorum" notu bırakarak intihar etti.

Mide kanseri tedavisi gören bir kişi, "Kanser acısına dayanamıyorum" notu bırakarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre Aşıkpaşa Mahallesi 52. Sokakta bulunan ikametinde kendini asarak intihar eden A.K.'nın yanında yakınları tarafından not bulunduğu öğrenildi. Bulunan notta, "Kanser acısına dayanamıyorum. Kimse ölümümden suçlu değil" yazdığı ileri sürüldü.

Evinde kendini asarak intihar eden A.K.'nın cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alınırken polis yaşanan intihar olayı ile ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşkale’de 3,5 Büyüklüğünde Hafif Şiddetli Deprem07 Şubat 2017 Salı 08:08
  • Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 08:03
  • Büyükorhan Modern Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor07 Şubat 2017 Salı 08:03
  • Trabzon’da Karda 2 Bin 139 Hastaya Ulaşıldı07 Şubat 2017 Salı 07:53
  • Kanser Acısı İntihara Sürükledi07 Şubat 2017 Salı 07:43
  • Vali’den İmam-hatip Ortaokuluna Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 07:43
  • Kayseri Şeker Güreşçileri Madalya İle Döndü07 Şubat 2017 Salı 07:33
  • Melikgazi Belediye Meclisi Gündemindeki 44 Maddeyi Görüştü07 Şubat 2017 Salı 07:33
  • Kocasinan Belediye Meclisi, Gündemindeki 32 Maddeyi Görüşerek Karara Bağladı07 Şubat 2017 Salı 07:28
  • Aydın’da Küsi Firma Ziyaretleri Devam Ediyor07 Şubat 2017 Salı 07:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti