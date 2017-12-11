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Kanser Hastalarına Moral Konseri

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Kanser Hastalarına Moral Konseri
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da, kanser hastaları ve yakınlarına moral konseri verildi.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da, kanser hastaları ve yakınlarına moral konseri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından kanser hastalarına ve yakınlarına yönelik moral konseri düzenlendi. Fırat Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğrencileri tarafından hastanenin toplantı salonunda gerçekleşen müzik dinletisinde hastalar ve yakınları eğlendi.

Konserin açılış konuşmasını yapan Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Süleyman Erdoğdu,"Etkinliğe katılan kişilerin beklentisine göre etkinliklerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Biz bu tür etkinlikler yapmak istiyoruz. Çünkü poliklinik şartlarında hastalarımızla temas ediyoruz. Hastalık, hastalarımız ve bizim için zor bir süreç. Hastalarımıza medikal tedavinin yanında moral vermemiz de çok önemli. Güzel, keyifli bir müzik dinletisiyle günü bitirmek istiyoruz. Hiçbirimiz bir robot değiliz. Hayat devam ediyor. Müzik ruhun gıdasıdır deyip bir şeyler yapmak istedik" dedi.

Programa, Genel Müdür Op. Dr. Mahmut Yıldız, Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Süleyman Erdoğdu, kanser hastaları ve hasta yakınları katıldı.

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