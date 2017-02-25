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Kanser Tedavisinde İlaçları Yan Etkisi Nano Teknolojisi İle Ortadan Kaldırılacak

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Kanser Tedavisinde İlaçları Yan Etkisi Nano Teknolojisi İle Ortadan Kaldırılacak
İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin, nano teknolojisi kullanılarak, kanserli ilaçların yan etkisini ortadan kaldıran...

İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin, nano teknolojisi kullanılarak, kanserli ilaçların yan etkisini ortadan kaldıran çalışma yaptıklarını belirterek, "Kanser ilaçlarının kontrollü salımıyla beraber doz aşımı denilen ve kanser ilaçlarının sebep olduğu yan etkiler ortadan kaldırılacaktır" dedi.

Prof. Dr. Seçkin yaptığı açıklamada, yaptıkları en önemli çalışmalardan bir tanesinin kontrollü ilaç sistemleri adı verilen ve kontrollü salımın yapılabileceği nano teknolojik malzemelerin hazırlanması olduğunu söyledi. Kimya bölümü fizikokimya anabilim dalı laboratuvarlarında yürütülen çalışma ile manyetik nano malzemeleri sentezi gerçekleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Seçkin, "Bu manyetik nano malzemeleri üzerine fonksiyonel olarak takılan ilaç gurupları daha sonra dışarıdan uygulanan bir manyetik alanla kontrollü bir şekilde salınıma tabi tutulmuşlardır. Bu konuda öncül çalışmalarımız tamamlanmıştır. Detay çalışmalar ise devam etmektedir" diye konuştu.

Yaptıkları çalışmaların en önemli tarafının kanser ilaçlarıyla ilgili olan kontrollü salım sistemleri olduğunu belirten Prof. Dr. Seçkin, şöyle konuştu:

"Kanser ilaçları doğrudan vücuda verildiği zaman hasarlı dokuyla beraber hasarsız olan hücreleri de tahrip etmektedir. Bu nedenle hasarlı bölgeye ilacın doğrudan hedeflenmesi ve ilacın o bölgede aktif hale getirilmesi gereklidir. Bu kapsamda önce tabi ki kullanılacak malzemenin hasarlı dokuyu tanıyıcı guruplarla donatılması veya fonksiyonel hale getirilmesi daha sonra ilaç yüklenmesi ve ilacın ise dışarıdan bir etkiyle açılması şeklinde bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikle antibiyotikler denenmiştir. Daha sonra ise kanser ilaçlarına geçilecektir. Kanser ilaçlarının kontrollü salımıyla beraber doz aşımı denilen ve kanser ilaçlarının sebep olduğu yan etkiler ortadan kaldırılacaktır. Bu şekliyle de hasta rahat bir şekilde tedavi edilmiş olacaktır ve doz aşımının verdiği istenmeyen yan etkilerden kurtulacaktır."

"Türkiye'de bu alanda üretilen ilk ilaç olacaktır"

Yaptıkları çalışmanın başarılı olması durumunda hedeflenen dokuda ilacın etki sürecinin yüksek olacağını ve hastanın tedavi sürecinin kısalacağını dile getiren Prof. Dr. Seçkin, "Özellikle kemik hastalıklarında, paget hastalığında ve kemik kanserinde kullanılan ve doz aşımının ölümcül yan etkilere sahip olduğu zoledronik asit; tedavi süresince düşük dozlarda verilmektedir. Bu doz ise hastalığın tedavisini güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra, baş ağrısı, kansızlık, kas ağrıları, ateş, terleme gibi yan etkiler ve hipokalsemiyaya neden olmaktadır. Kontrollü verilecek doz tasarladığımız ilaç taşıyıcı ve salıcı sistemlerde başarıldığı zaman tüm bu yan etkiler ortadan kalktığı gibi ülkemizde bu alanda üretilebilecek ilk ilaç olacaktır. Bu tür taşıyıcı manyetik nanomalzmelerin insan vücudunda kullanılabilmesi birçok bilim dalının ortaklaşa çalışarak çözebileceği sorunları ve dolayısıyla çözüm önerilerini de oluşturmasını gerektirmektedir. Kolloidal davranış gösteren kan içinde ilacın taşınması manyetoreolojik çalışmaları gerektirirken, ilacın tasarlanması ve etkileşimleri fizikokimyasal etkileşim çalışmalarını ve ilacın mekanistik etkileşimi ise farmokolojik çalışmaları gerektirmektedir. Tematik alanların oluşturulduğu bu çalışmada yeterince destek bulunduğu zaman problem en kısa zamanda çözülebilecektir" diye konuştu.

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