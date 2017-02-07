Sağlık Bakanı kanser haftası nedeniyle yaptığı açıklamada yılda 165 bin kişiye kanser teşhisi konduğunu söyledi; bu rakam buzdağının görünen kısmı. Dünyada da Türkiye’de de kanserden ölümler artıyor. Kanserin artışında ortalama ömrün uzaması, tütün kullanımı ve obezite rol oynuyor.

Samsun’da da tüm hastanelerin onkoloji servisleri her zaman dolu. Uzm Dr Nilgün Şahin idaresindeki Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkolji klinikleri teşhis, tetkik, tedavi, moral, motivasyon açısından olağanüstü mücadele veriyor. Hasta yakınlarının gösteremediği fedakarlık poliklinik ve serviste gösteriliyor.

‘Kim (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.’ Maide Suresi-32. Ayet’i Dr Şahin’in özverili çalışmalarıyla burada hayat buluyor. Kapasitenin çok üstündeki hastaların doktor memnuniyeti tek tek sağlanıyor; tüm umutların bittiği; her şeyin sonunun geldiği yerde; kaybolan umutlar yeşertiliyor, hastalar yeniden hayata döndürülüyor.

Kanser stratejisi

Düşmana karşı alınacak en önemli önlem istihbarattır. Düşmanın ne zaman, nereden, neyle, ne kadar güçle saldıracağını öngörebilmek tehlikeyi büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Aksi durumda hazırlıksız, tehlikeye açık; düşmanın istediği şekilde düşmanı karşılamak zorunda kalırsınız. Kanser stratejisi; fırsat ve tehditleri birarada görebilme; tehditlere karşı sırasıyla önlem alabilme ve fırsatlardan sırasıyla yararlanabilmeyi gerektirir.

Aldığımız havadan, içtiğimiz suya, yediğimizden giydiğimize kadar kanser tehdidi altındayız. Batı ülkeleri gıda, hava, su, çevre sorununu çoktan aştı. Ancak oralarda da kanser, halen kalp-damar hastalıklarından fazla can almaya devam ediyor.

‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork!’ sloganı Türkiye için amaçlananı vermedi. Biri olumsuz diğeri olumlu cümlelerle verilmek istenen mesaj ikinci cümledeki olduğu halde Türkiye’de ’kanserden korkmayın’ şeklinde algılandı.

Kanserden korkun! Özellikle de geç kalmaktan korkun! Korku önlem gerektirirken, korkusuzluk tedbirsizliğe neden olur. ‘Cahiller cesur olur’ Hadis’in de belirtildiği gibi, başına gelecekleri bilmeyenler ya hiç önlem almıyor ya da önlem almakta gecikebiliyor.

Mutsuzluk tetikliyor, mutluluk engelliyor

Kanser olana kadar kanserden korkmak gerekirken, olduktan sonra korku ve endişe yerini önleme bırakmalı. Kanser sizi bulmadan siz kanseri bulmazsanız, kanser sizi hazırlıksız bir şekilde bulur ve geç kalmış olursunuz.

Üzüntü (mutsuzluk) ve stres kanserin en belirgin ve yaygın sebebi olarak görülüyor. Köpek balıklarının küçük balıkları yediği gibi; kanserli hücreler sağlıklı hücreleri yiyerek hastanın sonunu getirirken, hasta iyileşeceğine inanarak veya sair nedenlerle mutluluk hormonu salgılayınca; küçük balıklar (sağlıklı hücreler) pirana gibi büyük balığı yiyebiliyor ve hasta da kanseri yenebiliyor.

Teşhis konulduktan sonra artık eski hatalar, yapılanlar veya yapılmayanlar, keşkeler bir tarafa bırakılarak yeni bir sayfa açılmalı, yeni süreç başlatılmalı. Geri dönmeden, daima ileri bakılmalı. Ne yapıldığının değil; yapılacağının hesabı yapılmalı, hasta kendini işinin ehli onkologlara bırakmalı.