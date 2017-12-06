Kanserden Korunmanın Yolları

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, kanserle mücadelede en mükemmel stratejinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi...

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, kanserle mücadelede en mükemmel stratejinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi olduğunu söyledi.

Medistate Hastanesi iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Betül Açıkalın, kanserle mücadelede konularında bilgi verdi. Dr. Açıkalın, "Gün geçmiyor ki, kanserle ilgili yeni bir bilgi ile kafalar karışmasın. Hangi bilgi kaynağını açarsanız birbiriyle çelişen söylemlerle karşılaşırsınız. Birinin "ye, çok sağlıklı" dediğini diğeri "yasaklıyor." Bu da halkımızın "doğru bilgiye ulaşma" hakkını sabote ediyor" dedi.

Her gün "kansere yakalanmadan, kanserden korunma" noktasında yeni ve güncel bilgiler geldiğini ifade eden Açıkalın, "kanserden korunmak için yaptıklarımızla sağlıklı yaşam ilkeleri birbiri içine geçmiş iki halka. Ve bu iki halka birbirinden direk olarak etkileniyor. Yani sağlıklı ve dengeli yaşam ilkeleri, aynı zamanda kanser olmaktan koruyan en sihirli formül."

"Kanserden korunmaya karşı en mükemmel formülün sağlıklı yaşam ilkelerine uymak olarak niteleyen Dr. Betül Açıkalın, "Kanserle mücadelede en iyi çözüm, "hiç kanser olmamaktan geçer'. Kanserden korunmanın sihirli formülü nedir? Ya da herkese uygun böyle bir formül var mıdır? sorusundan hareketle, "Modernleşen dünya yaşamımıza pek çok güzellikler getirirken sağlığımızdan da çok şeyler götürmektedir. Hepinizin aklına gelen kanserin neden bu kadar arttığı sorusunun cevabı kendi içinde saklıdır. Çünkü modernleşme, çevre kirliliği yaparak dışarıdan, besinler nedeniyle içeriden sinsice zehirlemektedir. Burada bize düşen görev; bireysel çabamızı toplumsal güce dönüştürmektir" ifadesine yer verdi.

Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, "Anti-kanserojen yaşam tarzı bireylerin "bir kanser istatistiği" olmasını engeller. Bunun için kişisel çaba sizleri sağlık anlamında bir adım öne taşır. Bunlardan bir kaçı; kişiye özel beslenme, sigara ve dumanından uzak durmak, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, antioksidanlar vitaminler, ızgara ve yüksek ısıdan uzak pişirme teknikleri, asidozla savaşmak, fiziksel egzersiz sayılabilir. Aslına bakarsanız genel kurallar dışında kanserden korunmak parmak izi gibidir. Birinin ihtiyaçları diğerine uymaz. Çünkü herkesin atalarından getirdiği genetik kanser mirası, yaşam koşulları ve bedenin ihtiyaçları diğerinden farklıdır. Biz onkologlar bu farklılıklar içinde ortak çözümler bulmakla görevliyiz" dedi.

Stres- kanser bağlantısının her geçen gün daha fazla güçlendiğine, pek çok kanser tanısının yoğun stresli dönemlerin arkasından çıkmakta olduğuna işaret eden Dr. Betül Açıkalın, "Çünkü stres; bağışıklık sistemini en çok zedeleyen sosyal bir olgudur. Günümüzde bilinen etkin tedavi yöntemleri olan stresten uzak kalmak aynı zamanda yaşam kalitemizi de artırmaktadır. Bunun için; gerekirse iş değiştirin, taşının ve asla unutmayın bir kere dünyaya geliyorsunuz."

İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, "Kanserle mücadelenin en etkin yollarından biriside mutlu olmaktan geçmektedir. Mutlu toplumlarda yaşamak gün geçtikçe zorlaşsa da bireysel mutluluk o kadar da uzakta değildir. Tercihlerinizi akılı telefonlar ve dizilerin sanal dünyaları yerine, gerçek hayattan insanlarla doğru ve dokunan ilişkiler kurmaktan geçmektedir" ifadesine yer verdi.