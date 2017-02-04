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Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev

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Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev
Kanser hastalığından vefat eden eski başhekim Psikiyatrist Dr. Nejat Akyol(65) için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Kanser hastalığından vefat eden eski başhekim Psikiyatrist Dr. Nejat Akyol(65) için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Yaklaşık 20 yıl Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başhekimlik yapan Psikiyatrist Dr. Nejat Akyol, akciğer kanserinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akyol için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Akyol'un eşi, çocukları, aile yakınları, hastane çalışanları ve sevenleri katıldı. Akyol, hastanedeki törenin ardından cenaze namazı için Büyük Cami'ye götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Nejat Akyol, Asri Mezarlığa defnedildi.

Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev

Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev

Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev

Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev

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